Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
A trágica morte do neto de Chico Anysio após tomar chá de Ayahuasca

A família de Chico Anysio enfrentou uma tragédia em 2016, após a morte do neto do humorista, Rian Brito, filho de Nizo Neto. Ele foi encontrado sem vida em uma praia do Rio de Janeiro após ficar alguns dias desaparecido.

Na época, Rian tomou quatro doses de Ayahuasca, uma bebida psicoativa usada tradicionalmente por povos indígenas da Amazônia para fins medicinais, espirituais e de cura. A substância, no entanto, pode causar alucinações.

O corpo dele foi encontrado em estado de decomposição na Praia de Quissamã. Ele cursava produção musical em uma faculdade particular do Rio.

Homenagem

No ano passado, Nizo Neto fez uma homenagem ao filho no dia em que ele completaria 34 anos. “Hoje Rian faria 34 anos. Inacreditável como o tempo passa. Depois do que aconteceu, cheguei a me questionar se não teria sido melhor não ter tido ele para evitar ter acontecido essa tragédia que causou esse enorme sofrimento à tantas pessoas”, escreveu.

“Sei que foi um pensamento egoísta, mas instintivo. Refletindo melhor cheguei à conclusão que não. Não me arrependo de nada. Os 26 anos que vivemos juntos só me faz lembrar do filho querido que ele foi. Bom caráter, talentoso, inteligente e um grande companheiro. Lembrar da sua voz e daquele sorriso me dá muita tristeza, mas enche meu coração de orgulho. Te amo sempre, filho querido”, completou.

Rian Brito era fruto do relacionamento entre Nizo e Brita Brazil. Nizo é um dos oito filhos de Chico Anysio, que morreu em 2012.

Foto de Rian Brito, neto de Chico Anysio, em uma mataRian Brito, neto de Chico Anysio

