Abandono cruel: um cão é encontrado morto e outro debilitado dentro da casa de médico no interior do Acre

Um caso de maus-tratos contra animais mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (13), em uma residência na Rua João Vieira da Silva, no bairro José Hassem, em Epitaciolândia.

Segundo vizinhos, o morador do imóvel, que atua como médico na Bolívia e não teve a identidade revelada, estava ausente havia mais de seis dias. Com a casa fechada, a polícia acionou os bombeiros, que precisaram arrombar o cadeado do portão para ter acesso ao local.

Dentro da residência, os militares encontraram um cachorro morto em estado avançado de decomposição e outro animal ainda vivo, porém debilitado e infestado de carrapatos. A suspeita é de que os cães tenham permanecido todo esse período sem alimentação.

Durante a retirada dos animais, o proprietário chegou à casa e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele deve responder às providências legais cabíveis.