“Abrigo da morte” cobrava R$ 600 e deixava cães morrerem de fome

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou, na tarde de quarta-feira (3/9), uma cena de horror em um abrigo clandestino que funcionava como “lar temporário pago”, em Planaltina (DF). Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) localizaram cerca de dez cães mortos em diferentes estágios de decomposição e outros dois ainda vivos, porém em estado de extrema desnutrição. A operação começou após denúncia de uma jornalista que havia deixado animais sob os cuidados do local.

Ao chegarem à Quadra 60, os policiais encontraram corpos de animais espalhados em baias, todos com sinais de inanição. Um dos cães foi achado preso entre as grades, numa aparente tentativa de fuga. Segundo as investigações, tutores pagavam R$ 600 por mês por animal, além da ração, mas os bichos eram submetidos a abandono, fome e condições degradantes.

Testemunhas relataram que o responsável utilizava produtos químicos para acelerar a decomposição das carcaças e tentar mascarar o mau cheiro, que já incomodava moradores da região.

O responsável, um jovem de 21 anos, foi preso em flagrante. Ele responderá por sete crimes de maus-tratos a cães (art. 32 da Lei 9.605/98), sendo cinco agravados pelo resultado morte. A PCDF informou que o número de vítimas pode aumentar, pois a perícia segue o levantamento no imóvel.

Os dois cães sobreviventes foram retirados do local e ficaram sob os cuidados da jornalista denunciante. Denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo telefone 197 (opção 0), pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.

📌 Fonte: Polícia Civil do DF; relatos de testemunhas

✍️ Redigido por ContilNet