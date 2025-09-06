Ação solidária de colégio em Rio Branco arrecada doações em comemoração aos 47 anos da instituição

O Centro Educacional e Cultural META completa 47 anos em 2025 e, como parte das comemorações, realiza mais uma edição do tradicional Marameta, uma competição saudável entre as turmas da instituição.

Neste ano, além das atividades esportivas e culturais, o evento também tem um forte caráter social. Os estudantes do 2º ano C do Ensino Médio estão mobilizando a comunidade escolar para arrecadar alimentos, roupas, calçados e doações de sangue.

Todo o material coletado será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A organização lembra que, no caso das doações de sangue, é importante informar que a contribuição está sendo feita em nome do Colégio META e da turma do 2º C.

“Assim, será emitido um comprovante de participação que contará para a competição interna”, reforçam os responsáveis pelo Marameta.