Acidente deixa caminhonete destruída em rotatória de Rio Branco na madrugada de sábado

Não existem informações sobre a possibilidade de um acidente ou feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um veículo não identificado ficou totalmente destruído na manhã de sábado (13), por volta das 4h, no bairro Floresta Sul, próximo à rotatória do shopping e em frente ao posto de gasolina Castanheira. Apesar da gravidade dos danos, ninguém se feriu.

Não se sabe o que causou a destruição do veículo/Foto: ContilNet

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Testemunhas relataram que o carro ficou completamente destruído, mas não foi possível determinar se houve colisão com outro veículo ou objeto.

Não há registros oficiais sobre acionamento de forças policiais ou ambulâncias no local até o momento. As autoridades ainda devem investigar o ocorrido para apurar as circunstâncias do acidente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost