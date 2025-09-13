Acidente deixa caminhonete destruída em rotatória de Rio Branco na madrugada de sábado

Um veículo não identificado ficou totalmente destruído na manhã de sábado (13), por volta das 4h, no bairro Floresta Sul, próximo à rotatória do shopping e em frente ao posto de gasolina Castanheira. Apesar da gravidade dos danos, ninguém se feriu.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Testemunhas relataram que o carro ficou completamente destruído, mas não foi possível determinar se houve colisão com outro veículo ou objeto.

Não há registros oficiais sobre acionamento de forças policiais ou ambulâncias no local até o momento. As autoridades ainda devem investigar o ocorrido para apurar as circunstâncias do acidente.