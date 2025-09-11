Acidente deixa dois homens feridos na BR-317; veja os detalhes

Dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira (11), na BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico. A colisão entre uma motocicleta e um carro aconteceu nas proximidades do km 13, no trecho que liga Brasiléia a Assis Brasil.

As vítimas foram identificadas como Antônio Marcos Lima, de 51 anos, e Ronaldo Rosa de Paiva, de 50. Logo após o acidente, ambos receberam ajuda de populares, que os colocaram em uma caminhonete. Durante o trajeto, eles foram interceptados por equipes do SAMU, que assumiram o atendimento e encaminharam os feridos ao Hospital Raimundo Chaar.

Segundo avaliação médica, Ronaldo sofreu uma fratura no úmero esquerdo e deve ser transferido para Rio Branco, onde passará por cirurgia. Já Antônio Marcos segue em observação na unidade hospitalar, sem risco de morte.

De acordo com familiares, os dois estavam a caminho de uma propriedade rural para realizar um orçamento de pintura no momento em que a colisão aconteceu. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Informações: O Alto Acre