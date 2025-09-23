Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Bairro Conquista, em Rio Branco

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde de segunda-feira (22) no Bairro Conquista, em Rio Branco. De acordo com informações, o passageiro da moto foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dores, mas em estado estável. Já o condutor sofreu algumas escoriações no braço e na mão.

Imagens do acidente registradas por câmera de segurança mostram o momento em que o automóvel de cor branca colide com a motocicleta. Ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação sobre a prestação de socorro imediato ao passageiro da moto no local do acidente. As autoridades de trânsito devem investigar o caso para apurar responsabilidades.

Veja o vídeo: