Acidente entre dois ônibus deixa 4 mortos e mais de 30 feridos em MG

Um grave acidente entre dois ônibus, nesta sexta-feira (5/9), deixou 4 mortos e, pelo menos, 31 feridos na BR-040, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O caso envolveu um veículo da frota municipal e um ônibus de turismo da empresa Viação Cometa.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na altura do quilômetro 779, próximo ao Distrito Industrial, e que todos os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares competentes.

A operação contou com o auxílio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal e da Concer, empresa concessionária da rodovia. As equipes seguem atuando no ocorrido.

De acordo com os bombeiros, o ônibus da empresa Cometa se chocou com o municipal, que estava parado no acostamento, e o impacto arremessou passageiros para fora do veículo. A Concer informou que o trecho está funcionando com meia pista liberada.

Ônibus da Viação Cometa, que envolveu-se no acidente na BR-040, em Juiz de Fora (MG)

A prefeitura de Juiz de Fora, em nota, lamentou o ocorrido e informou que, em razão do acidente, o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) está com atendimentos restritos à urgências, nesta sexta.

“A Prefeitura de Juiz de Fora lamenta o acidente e acompanha a situação com a mobilização de equipes das secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos, com o objetivo de amparar vítimas e familiares. Assistentes Sociais, da Secretaria de Assistencia Social e da Secretaria de Direitos Humanos, reforçam a equipe de atendimento do HPS nesta sexta-feira”, afirmou a prefeitura.

Em resposta ao Metrópoles, a empresa de turismo Viação Cometa lamentou o ocorrido, afirmou que está oferecendo o suporte necessário e permanece à disposição para esclarecimentos.