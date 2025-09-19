Acidente entre moto e caminhão causa lentidão em frente ao novo Pronto-Socorro em Rio Branco

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), em frente ao novo pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, a colisão provocou lentidão no trânsito da via, que é uma das mais movimentadas da capital acreana. Motoristas que passavam pelo trecho enfrentaram dificuldades devido ao fluxo intenso de veículos.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde do condutor da moto. Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro.