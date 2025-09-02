Acidente na Via Chico Mendes deixa jovem motociclista em estado grave; veja detalhes

Com o impacto, Ingred sofreu traumatismo cranioencefálico leve, possível fratura na bacia e múltiplas escoriações

Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (1º) deixou duas mulheres feridas — uma delas em estado grave — na Via Chico Mendes, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Vítima foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, Ingred Lindoso Gonçalves dos Santos, de 20 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15, de cor azul, no sentido Centro–Bairro. Ao chegar a um cruzamento, foi surpreendida por um Volkswagen T-Cross branco, conduzido por Eliana do Nascimento Cardozo, de 36 anos, que teria avançado a preferencial para acessar a Via Chico Mendes. A moto atingiu violentamente a lateral do carro.

Com o impacto, Ingred sofreu traumatismo cranioencefálico leve, possível fratura na bacia e múltiplas escoriações. Já Eliana sofreu apenas ferimentos superficiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico e, diante da gravidade do quadro da motociclista, uma unidade de suporte avançado também foi deslocada. A jovem foi estabilizada e levada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece internada em estado estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) isolaram a área, acompanharam a perícia e autorizaram a remoção dos veículos após a conclusão dos procedimentos.

