Acidente na Via Chico Mendes deixa jovem motociclista em estado grave; veja detalhes

Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (1º) deixou duas mulheres feridas — uma delas em estado grave — na Via Chico Mendes, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Ingred Lindoso Gonçalves dos Santos, de 20 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15, de cor azul, no sentido Centro–Bairro. Ao chegar a um cruzamento, foi surpreendida por um Volkswagen T-Cross branco, conduzido por Eliana do Nascimento Cardozo, de 36 anos, que teria avançado a preferencial para acessar a Via Chico Mendes. A moto atingiu violentamente a lateral do carro.

Com o impacto, Ingred sofreu traumatismo cranioencefálico leve, possível fratura na bacia e múltiplas escoriações. Já Eliana sofreu apenas ferimentos superficiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico e, diante da gravidade do quadro da motociclista, uma unidade de suporte avançado também foi deslocada. A jovem foi estabilizada e levada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece internada em estado estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) isolaram a área, acompanharam a perícia e autorizaram a remoção dos veículos após a conclusão dos procedimentos.