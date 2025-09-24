24/09/2025
Ações da Ambipar desabam pelo 2º dia seguido após saída de diretor

As ações da Ambipar operavam em forte baixa pelo segundo dia consecutivo, nesta quarta-feira (24/9), na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Entenda

O movimento de queda nos papéis da companhia teve início na véspera, em meio à repercussão negativa da saída do diretor financeiro (CFO) da empresa, João Daniel Piran de Arruda.

No cargo desde o ano passado, o executivo era bem visto pelo mercado. Antes de entrar na Ambipar, Arruda passou quase 15 anos no Bank of America.

Por volta das 15h20 (pelo horário de Brasília) desta quarta-feira, as ações da Ambipar negociadas na Bolsa brasileira tombavam 12,1%, cotadas a R$ 10,68. No dia anterior, os papéis chegaram a cair 15%.

O que diz a Ambipar

Em comunicado ao mercado, a Ambipar afirmou que tem “compromisso com a continuidade das atividades financeiras e de relações com investidores, além do fortalecimento da estrutura de capital e da governança”. A empresa não divulgou os motivos da saída de Arruda.

Para o lugar do ex-diretor financeiro, assumiu Ricardo Rosanova Garcia, que ocupava a função de diretor de Relações com Investidores (DRI) e agora vai acumular as duas funções.

A empresa

A Ambipar é uma multinacional brasileira que atua na gestão de resíduos e no atendimento a emergências ambientais em todo o mundo.

A companhia está dividida entre as unidades de negócio Ambipar Environment e Ambipar Response e oferece serviços como tratamento e reúso de efluentes, prevenção e recuperação de áreas degradadas. A empresa também é especializada em gerenciar crises e acidentes com produtos químicos.

