Acompanhante é morta por cliente e concretada debaixo de cama

Uma garota de programa desaparecida desde o início de agosto foi encontrada sem vida nesta segunda-feira (8/9) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O corpo da mulher de 34 anos foi localizado no concreto debaixo da cama em um imóvel na rua Pedro Setti. Um cliente da acompanhante é o principal suspeito do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, Aline Cristina de Lira estava desaparecida desde o dia 8 de agosto, quando saiu de seu apartamento em Santo André, também na região metropolitana de São Paulo, entrou em um carro de aplicativo para ir até o endereço em São Bernardo para se encontrar com o cliente.

A mulher avisou familiares por telefone. No entanto, como ficaram sem contato por dias, a irmã, a mãe e o padrasto de Aline foram até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em São Caetano do Sul e comunicaram o desaparecimento.

Corpo de acompanhante localizado

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe de investigadores foi até o endereço para cumprir um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça.

O local apresentava poucos móveis e ausência de objetos pessoais.

Em um dos dois cômodos, os agentes identificaram que o piso sob a cama aparentava ter sido construído recentemente.

A prefeitura escavou o ponto e localizou o corpo de Aline em estágio avançado de decomposição.

A perícia foi acionada e a ocorrência registrada como encontro de pessoa, homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

O caso continua sob o comando da Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo do Campo, que atua para o esclarecimento do crime.

As autoridades trabalham para identificar a causa da morte e localizar o suspeito.