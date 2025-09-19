Acompanhantes denunciam furtos em estacionamento de maternidade no interior do Acre

A Maternidade de Cruzeiro do Sul, localizada na Avenida Lauro Müller, no centro da cidade, tem sido alvo de criminosos nos últimos dias. Acompanhantes de pacientes internados denunciaram a ocorrência de furtos no estacionamento da unidade de saúde, o que tem gerado preocupação e insegurança.

De acordo com um homem que acompanha sua esposa na maternidade, os suspeitos aproveitam o movimento constante do local para agir contra veículos estacionados. No início da semana, uma motocicleta foi levada. Já na noite de quarta-feira (17), retrovisores e outros acessórios foram furtados de carros e motos que estavam em frente ao hospital.

“Estamos aqui acompanhando nossas famílias, preocupados com a saúde delas, e ainda temos que lidar com a insegurança. A gente pede que aumentem a vigilância e a presença policial, porque a situação está ficando insustentável”, desabafou o denunciante.

Os acompanhantes pedem reforço na segurança pública e medidas imediatas para evitar novos crimes. Até o momento, não há informações oficiais sobre investigações ou prisões relacionadas aos furtos.