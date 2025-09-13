acompanhe-a-terceira-etapa-do-mega-drift-brasil-ao-vivo-pelo-youtube

O Metrópoles transmite no YouTube, ao vivo e com imagens, a terceira etapa do Mega Drift Brasil, neste sábado (13/9). As disputas acontecem no estacionamento do Parque Granja do Torto, em Brasília.

Acompanhe ao vivo:

O drift é um esporte que combina técnica, estilo e controle. Em cada disputa, sempre entram dois pilotos na pista: um é chamado de líder, que define a velocidade, a linha de trânsito e o ângulo. O outro, chamado de perseguidor, tem que repetir todos os movimentos do primeiro a largar.

Quem larga como líder, atua como perseguidor na segunda volta. Durante a prova, três juízes analisam a velocidade de entrada, o ângulo de esterço (que é a inclinação do carro) e o estilo. Além disso, fluidez, agressividade, criatividade e a proximidade com os locais de avaliação dos árbitros também contam para a avaliação. A soma das duas apresentações dá a nota final ao competidor.