Acompanhe ao vivo a Meia Maratona Metrópoles

Escrito por Metrópoles
Chegou o grande dia! Neste domingo (14/9), a Avenida L4 Norte sedia mais um evento com a marca do Metrópoles Endurance. É a Meia Maratona Metrópoles, que terá provas de 5km, 10km e 21km. No último sábado (13/9), foi a vez da criançada correr no circuito de 1km.

Meia Maratona Metrópoles é uma realização do Inbras, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS) e do Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo. O evento conta com a parceria do Dia a Dia Atacadista, CBV Hospital dos Olhos, Fiat, Powerade, Caixa e Governo Federal.

Acompanhe ao vivo:

