Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA







O governo brasileiro firmou um acordo com o estado da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA), para o desenvolvimento de parcerias com foco em ações climáticas. O memorando de entendimento foi assinado em Nova York, durante reunião entra a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e o governador californiano Gavin Newson.

A parceria foi firmado no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a emergência climática de farsa durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Newson faz parte do Partido Democrata, de oposição ao governo Trump, que é Republicano.

Diante do posicionamento do governo norte-americano, que também se retirou do Acordo de Paris, Marina considerou o memorando de entendimento um benefício não apenas à população do estado norte-americano, mas para toda a humanidade.

“O acordo contribuirá para que Brasil e Califórnia atinjam suas metas de neutralidade climática até 2050 e 2045, respectivamente”, afirmou a ministra.

Além de impulsionar ações para mitigar as emissões de gases do efeito estufa, a iniciativa pretende promover a troca de experiências que impulsionem a transição energética e a adaptação das cidades por meio de soluções baseadas na natureza.

O governador da Califórnia, Gavin Newson, também comemorou a consolidação da colaboração.

“Ao fortalecer nossa parceria com o Brasil, a Califórnia reafirma uma verdade simples: desafios globais exigem cooperação global. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora, momento em que aguardamos a Conferência do Clima da ONU que o Brasil sediará ainda este ano”, disse Newson

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o memorando de intenções deve se consolidar na forma de diálogos, intercâmbios técnicos, oficinas conjuntas e compartilhamento de experiências para o enfrentamento à mudança climática, além de incentivos econômicos, investimentos em inovações e ampliação de tecnologias limpas e soluções climáticas.

“Podemos trabalhar juntos para reduzir a poluição nociva, proteger ecossistemas críticos e construir economias que funcionem para as pessoas e para o nosso planeta”, acrescenta Newson.

Os governos se comprometeram a trabalharem juntos em um plano de ação elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pela Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, a fim de estruturar ações climáticas conjuntas no prazo de cinco anos.