Acre ainda tem quase 440 trabalhadores que não retiraram abono salarial de 2023; saiba mais

Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelou que 436 trabalhadores do Acre ainda não sacaram o abono salarial referente ao ano-base de 2023. O valor disponível para esses beneficiários soma R$ 114,3 milhões e varia de acordo com o período trabalhado ao longo do ano.

O abono salarial é pago anualmente e pode atingir até um salário mínimo, dependendo do tempo de serviço. Quem trabalhou os 12 meses completos no ano-base recebe o valor integral, enquanto trabalhadores com períodos menores recebem quantias proporcionais. O prazo para resgatar o benefício vai até 29 de dezembro de 2025.

Na região Norte, 12.241 pessoas ainda não sacaram o valor, sendo que o Pará lidera a lista com 5.016 trabalhadores. O Acre, por sua vez, registra o menor número de beneficiários não contemplados, com 436 pessoas.

A partir de 5 de outubro, será possível consultar o valor disponível e a instituição bancária responsável pelo pagamento por meio da Carteira de Trabalho Digital ou do Portal GOV.BR. O abono atende trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, e servidores públicos, pelo Pasep, que cumpram os requisitos do programa.

Em todo o país, o MTE identificou mais de 25 milhões de trabalhadores aptos a receber o benefício, considerando também revisões dos cinco anos anteriores. Até agora, 24,7 milhões já fizeram o saque, representando 97,09% da cobertura e R$ 29,1 bilhões pagos.

Ainda restam 741.856 abonos a serem retirados em todo o Brasil, totalizando R$ 833,5 milhões, valor que deve ser resgatado pelos trabalhadores dentro do prazo estipulado para evitar perda do benefício.