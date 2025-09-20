Acre alcança 5,1 milhões de cabeças de gado e registra aumento histórico no abate de bovinos

O Acre fechou o ano de 2024 com 5,1 milhões de cabeças de gado, crescimento de 5,7% em relação a 2023, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço reforça a importância da bovinocultura para a economia local e coloca o estado em trajetória de expansão dentro do setor pecuário nacional.

O levantamento aponta que Rio Branco detém o maior rebanho do Acre, com quase 675 mil animais, seguido por Sena Madureira (586,6 mil), Senador Guiomard (403,2 mil), Brasiléia (384,8 mil) e Bujari (380 mil). Municípios como Tarauacá, Sena Madureira, Feijó e a própria capital foram os que mais contribuíram para o crescimento do efetivo.

Além do aumento no rebanho, o Acre também registrou um crescimento expressivo no abate de bovinos. Em 2024, 563,5 mil cabeças foram abatidas em estabelecimentos com inspeção municipal, estadual ou federal, número 21% superior ao do ano anterior, quando haviam sido registradas 466,8 mil cabeças.

Esse foi um dos maiores resultados da série histórica recente: a mediana de abates entre 2013 e 2024 é de 153 mil cabeças, o que evidencia a força da produção nos últimos quatro anos.