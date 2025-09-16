Acre em alerta: casos de síndromes respiratórias aumentam e risco da fumaça na seca preocupa autoridades

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, afirmou que o Estado está implantando mudanças no protocolo de atendimento epidemiológico, com início na UPA da Sobral, em Rio Branco. A medida deve ser expandida para todas as unidades de saúde, com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos pacientes.

O secretário de saúde esclareceu a situação sobre sobre doenças epidemiológicas na capital/Foto: ContilNet

Segundo Pascoal, o novo modelo inclui aplicação de medicamentos intramusculares, emissão mais rápida de receitas e a presença de um médico exclusivo para realizar a triagem junto com o enfermeiro. “Estamos inovando para não deixar a população esperando”, disse. Ele também destacou que há cobrança maior para garantir a presença dos profissionais em seus plantões.

Sobre as síndromes respiratórias, o secretário informou que a vigilância epidemiológica está monitorando os casos e repassando dados constantemente. Houve aumento de registros nas últimas semanas, mas sem ultrapassar a zona de alerta. “Ainda não foi necessário utilizar o decreto de emergência em saúde pública, o que demonstra que estamos dentro de uma certa normalidade”, afirmou.

Período da seca preocupa a Sesacre/Foto: Juan Diaz

Pascoal também alertou para os riscos da chegada do período seco, com possibilidade de agravamento da fumaça causada por queimadas. Ele lembrou a situação registrada no ano passado, quando a visibilidade chegou a menos de 50 metros em alguns pontos. “Precisamos da colaboração de todos para evitar que isso volte a acontecer. Estamos tranquilos, mas vigilantes”, completou.

A entrevista foi concedida durante participação no podcast Em Cena, apresentado pelo jornalista Everton Damasceno, nesta segunda-feira (15).

VEJA A ENTREVISTA AMANHÃ: 

