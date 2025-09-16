Acre em alerta: casos de síndromes respiratórias aumentam e risco da fumaça na seca preocupa autoridades

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, afirmou que o Estado está implantando mudanças no protocolo de atendimento epidemiológico, com início na UPA da Sobral, em Rio Branco. A medida deve ser expandida para todas as unidades de saúde, com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Segundo Pascoal, o novo modelo inclui aplicação de medicamentos intramusculares, emissão mais rápida de receitas e a presença de um médico exclusivo para realizar a triagem junto com o enfermeiro. “Estamos inovando para não deixar a população esperando”, disse. Ele também destacou que há cobrança maior para garantir a presença dos profissionais em seus plantões.

Sobre as síndromes respiratórias, o secretário informou que a vigilância epidemiológica está monitorando os casos e repassando dados constantemente. Houve aumento de registros nas últimas semanas, mas sem ultrapassar a zona de alerta. “Ainda não foi necessário utilizar o decreto de emergência em saúde pública, o que demonstra que estamos dentro de uma certa normalidade”, afirmou.

Pascoal também alertou para os riscos da chegada do período seco, com possibilidade de agravamento da fumaça causada por queimadas. Ele lembrou a situação registrada no ano passado, quando a visibilidade chegou a menos de 50 metros em alguns pontos. “Precisamos da colaboração de todos para evitar que isso volte a acontecer. Estamos tranquilos, mas vigilantes”, completou.

A entrevista foi concedida durante participação no podcast Em Cena, apresentado pelo jornalista Everton Damasceno, nesta segunda-feira (15).

