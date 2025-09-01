Acre encerra agosto com recordes de calor e chuvas abaixo da média, diz Friale

O mês de agosto apresentou condições climáticas atípicas em várias regiões do Acre, com destaque para baixa ocorrências de chuvas, altas temperaturas e registros de ventos intensos, segundo análise do pesquisador Davi Friale, publicada no site O Tempo Aqui.

Além da estiagem, o calor também bateu recordes. A capital acreana registrou 36,7ºC no dia 22, a maior temperatura do ano até agora. Já em Epitaciolândia, a marca foi ainda mais alta: 37,7ºC no último dia do mês. Outro dado preocupante foi a baixa umidade relativa do ar, que ficou em apenas 19% em Rio Branco, no dia 15 de agosto.

Os dados, ainda, apontam que a chuva acumulada ficou muito abaixo da média histórica. Enquanto o esperado para o período é de 57 mm, a Agência Nacional de Águas registrou apenas 19 mm (33,3% da média) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou um volume ainda menor, de 12,6 mm (22,1%).

Em Feijó, no dia 23, foi registrada a maior velocidade do ano, com rajadas de 50,8 km/h. Em Rio Branco, apesar da ausência de estação meteorológica na região central, as estimativas de especialistas indicam que os ventos do dia 31, vindos do norte, podem ter superado 70 km/h, provocando danos em diferentes pontos da cidade.