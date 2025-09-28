Acre enfrenta desafios na infraestrutura escolar e na aprendizagem, aponta Anuário 2025

O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025 evidencia que o Acre ainda enfrenta desafios significativos na oferta de infraestrutura básica e voltada à aprendizagem nas escolas públicas. Embora 95% das unidades do país contem com itens essenciais, no estado a situação permanece crítica em diversos aspectos.

Apenas uma parcela das escolas públicas acreanas possui acesso à rede de esgoto, enquanto mais de 20% ainda não têm serviço de coleta de lixo. Em relação à água potável e energia elétrica, um terço das unidades não dispõe de fornecimento contínuo, comprometendo as condições mínimas de funcionamento das escolas. A falta de banheiros e cozinhas adequadas também afeta parte das unidades de ensino no estado.

No que se refere à infraestrutura voltada à aprendizagem, a presença de laboratórios de ciências e informática é limitada. Apenas 21% das escolas públicas do Acre com ensino médio contam com laboratórios de ciências, percentual abaixo da média nacional para a Região Norte, que é de 40%. Salas de leitura e bibliotecas também estão mais concentradas em escolas de ensino médio e anos finais do fundamental, enquanto as unidades de anos iniciais têm menor cobertura.

Na educação infantil, a situação é ainda mais restrita: parques e áreas verdes estão presentes em poucas unidades, enquanto o material pedagógico atende pouco mais de um terço das escolas do estado. O acesso à internet, embora presente em grande parte das unidades, nem sempre permite uso pedagógico adequado, limitando atividades de ensino e aprendizagem.

O anuário também destaca o impacto dessas desigualdades nos resultados escolares. No ensino médio, apenas uma pequena fração dos estudantes alcança níveis adequados de aprendizagem em matemática e língua portuguesa, reforçando a necessidade de políticas públicas que considerem as especificidades e desafios do contexto acreano.

A análise mostra que, para avançar na qualidade da educação pública, é preciso garantir não apenas a infraestrutura básica, mas também recursos que favoreçam o aprendizado e a permanência dos estudantes nas escolas.