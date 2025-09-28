28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Acre enfrenta desafios na infraestrutura escolar e na aprendizagem, aponta Anuário 2025

Apenas parte das escolas públicas do estado conta com água potável, energia elétrica e laboratórios para alunos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025 evidencia que o Acre ainda enfrenta desafios significativos na oferta de infraestrutura básica e voltada à aprendizagem nas escolas públicas. Embora 95% das unidades do país contem com itens essenciais, no estado a situação permanece crítica em diversos aspectos.

Acre enfrenta desafios na infraestrutura escolar e na aprendizagem, aponta Anuário 2025. Foto: Reprodução/Agência Brasil

Apenas uma parcela das escolas públicas acreanas possui acesso à rede de esgoto, enquanto mais de 20% ainda não têm serviço de coleta de lixo. Em relação à água potável e energia elétrica, um terço das unidades não dispõe de fornecimento contínuo, comprometendo as condições mínimas de funcionamento das escolas. A falta de banheiros e cozinhas adequadas também afeta parte das unidades de ensino no estado.

No que se refere à infraestrutura voltada à aprendizagem, a presença de laboratórios de ciências e informática é limitada. Apenas 21% das escolas públicas do Acre com ensino médio contam com laboratórios de ciências, percentual abaixo da média nacional para a Região Norte, que é de 40%. Salas de leitura e bibliotecas também estão mais concentradas em escolas de ensino médio e anos finais do fundamental, enquanto as unidades de anos iniciais têm menor cobertura.

Na educação infantil, a situação é ainda mais restrita: parques e áreas verdes estão presentes em poucas unidades, enquanto o material pedagógico atende pouco mais de um terço das escolas do estado. O acesso à internet, embora presente em grande parte das unidades, nem sempre permite uso pedagógico adequado, limitando atividades de ensino e aprendizagem.

O anuário também destaca o impacto dessas desigualdades nos resultados escolares. No ensino médio, apenas uma pequena fração dos estudantes alcança níveis adequados de aprendizagem em matemática e língua portuguesa, reforçando a necessidade de políticas públicas que considerem as especificidades e desafios do contexto acreano.

A análise mostra que, para avançar na qualidade da educação pública, é preciso garantir não apenas a infraestrutura básica, mas também recursos que favoreçam o aprendizado e a permanência dos estudantes nas escolas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost