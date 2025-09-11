Acre fecha parceria com MT e RO para reforçar combate ao narcotráfico e facções na fronteira

O Acre fechou nesta quinta-feira (11) um acordo de cooperação com os estados de Mato Grosso e Rondônia para intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas. A iniciativa integra o programa Tolerância Zero contra Facções Criminosas e visa ampliar a integração entre as forças de segurança da região.

O acordo permite que equipes de segurança compartilhem, de forma segura, imagens de videomonitoramento, dados criminais e relatórios de inteligência. Segundo o governo acreano, a medida deve aumentar a agilidade no combate ao narcotráfico, que utiliza a região de fronteira como corredor para escoar drogas para outras partes do Brasil e para países da Europa e Estados Unidos.

Um dos principais avanços para o Acre é a integração do programa mato-grossense “Vigia Mais Mato Grosso” aos sistemas locais. A tecnologia de leitura de placas de veículos permitirá identificar, em tempo real, carros roubados que cruzarem a fronteira, fortalecendo as ações de fiscalização e segurança no estado.

O secretário adjunto de Segurança Pública do Acre, Evandro Bezerra, destacou a importância da cooperação: “Como os três estados compartilham problemas semelhantes nas fronteiras, a união é fundamental. O Acre disponibilizará seus drones (VANTs) de vigilância, capazes de monitorar até 250 quilômetros por mais de 12 horas, para apoiar as operações conjuntas”.

O acordo também prevê intercâmbio de conhecimento e realização de operações integradas, com o objetivo de descapitalizar as facções criminosas e garantir maior segurança para a população acreana. Segundo Bezerra, a parceria representa um avanço estratégico no fortalecimento da atuação das forças de segurança do estado.