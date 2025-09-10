Acre firma cooperação com Mato Grosso e Rondônia para reforçar combate ao narcotráfico

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre participará, nesta quinta-feira, da assinatura de um termo de cooperação com os Estados de Mato Grosso e Rondônia, com objetivo de ampliar a integração entre as forças policiais e fortalecer o combate à criminalidade, especialmente ao narcotráfico internacional.

O ato será realizado às 9h30 na sede da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, com a presença do secretário de Segurança do Acre, coronel José Américo Gaia, e dos secretários de Mato Grosso e Rondônia, coronel César Roveri e coronel Felipe Vital, respectivamente. A iniciativa faz parte do programa Tolerância Zero às facções criminosas.

O acordo prevê a criação de um protocolo seguro para compartilhamento de imagens de videomonitoramento, dados criminais e relatórios de inteligência entre os três estados, garantindo mais agilidade e eficiência nas operações. Além disso, inclui fortalecimento de ações conjuntas em áreas de fronteira, intercâmbio de conhecimento e capacitação profissional das equipes.

Publicidade