Acre lidera redução no preço do etanol na primeira semana de setembro no país, diz ANP

O Acre se destacou no cenário nacional ao registrar a maior queda no preço do etanol hidratado entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o estado apresentou retração de 11,02% no valor do litro, percentual mais expressivo entre todas as unidades da federação.



Enquanto isso, o movimento foi contrário em grande parte do país. Segundo a ANP, o preço médio do combustível subiu em 13 estados, caiu em 9 e se manteve estável em outros 4, além do Distrito Federal. A média nacional passou de R$ 4,15 para R$ 4,19, representando alta de 0,96%.

O levantamento também revelou disparidades regionais. Goiás registrou o maior aumento, de 2,79%. Já em São Paulo, maior produtor e consumidor do biocombustível, houve elevação de 1,01%, com o litro passando de R$ 3,98 para R$ 4,02.

Os preços variaram de forma significativa entre os estados. Mato Grosso do Sul apresentou o menor preço médio, de R$ 3,85, enquanto o Amazonas liderou com o valor mais alto, a R$ 5,49. Nas extremidades da pesquisa, o litro mais barato encontrado foi de R$ 3,19 em São Paulo, e o mais caro, de R$ 6,49 em Pernambuco.