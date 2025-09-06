06/09/2025
Acre registra mais de 2,5 mil acidentes de trânsito em poucos meses; 57 foram vítimas fatais

Total de ocorrências subiu 183 em relação a 2024, enquanto vítimas fatais permanecem estáveis

Os números mais recentes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) revelam que o estado registrou aumento no total de acidentes de trânsito nos primeiros sete meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Dados estão no site oficial do Detran do Acre/Foto: Foto: Dhárcules Pinheiro

Entre janeiro e julho deste ano, foram contabilizados 2.595 acidentes em rodovias e vias urbanas do Acre. O número representa 183 ocorrências a mais do que as 2.412 registradas no mesmo período de 2024.

Apesar desse crescimento, o levantamento também mostra uma leve redução nos casos com vítimas fatais. Nos sete primeiros meses de 2025, foram confirmados 55 acidentes com morte, três a menos do que os 58 contabilizados em 2024. O total de pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito, porém, se manteve praticamente estável: 57 óbitos em 2025 contra 57 no ano anterior.

Já os casos que resultaram em vítimas não fatais somaram 1.160 ocorrências, deixando 1.367 pessoas feridas. O Detran-AC destacou ainda que os números podem sofrer ajustes em relatórios futuros, devido a reclassificações de eventos e à redução da chamada “cifra negra”, quando ocorrências não são notificadas às autoridades.

