Acre registra queda de mais de 70% nos focos de queimadas em agosto

Os registros de queimadas no Acre apresentaram queda significativa em agosto de 2025 em comparação ao mesmo mês de 2024. Dados do Banco de Queimadas (BDQueimadas), do Inpe, apontam que o estado contabilizou 517 focos neste ano, contra 1.997 no ano passado, uma redução de 74%.

Entre os municípios, Feijó manteve a liderança em número de ocorrências nos dois anos, passando de 521 focos em 2024 para 133 em 2025. Na sequência aparecem Tarauacá, que caiu de 322 para 105 registros, e Rio Branco, que reduziu de 147 para 54. Municípios como Cruzeiro do Sul (243 para 35) e Manoel Urbano (183 para 36) também apresentaram queda expressiva.

Em 2024, todos os 22 municípios acreanos tiveram focos ativos, enquanto em 2025 alguns deles registraram menos de cinco ocorrências, como Plácido de Castro (de 4 para 1), Epitaciolândia (de 6 para 2) e Capixaba (de 18 para 2).

As unidades de conservação também registraram redução nos números. Em agosto de 2024, foram 169 focos (9 em áreas estaduais e 160 em áreas federais). Já em 2025, o número caiu para 52 registros (4 em unidades estaduais e 48 em federais).

O levantamento mostra que a diminuição foi generalizada, com destaque para municípios historicamente mais afetados. Em Sena Madureira, por exemplo, os focos passaram de 122 para 18; em Mâncio Lima, de 44 para 9; e em Xapuri, de 32 para 15.