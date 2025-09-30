30/09/2025
Acre segue com a gasolina mais cara do país em setembro, aponta levantamento

O cenário de custos elevados também se repete no caso do etanol

O Acre voltou a liderar o ranking da gasolina mais cara do Brasil no mês de setembro, conforme dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que acompanha valores em mais de 21 mil postos de combustíveis no território nacional. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (29).

Dados são da IPTL/Foto: Reprodução 

No estado, o litro da gasolina foi comercializado, em média, a R$ 7,44. Apesar de uma leve retração de 0,53% em comparação a agosto, o preço permanece bem acima da média brasileira, calculada em R$ 6,34.

O cenário de custos elevados também se repete no caso do etanol. A região Norte registrou a maior média do país, com o litro saindo a R$ 5,20. Em algumas localidades, como no Amazonas, o valor chegou a R$ 5,47.

