24/09/2025
Universo POP
Acre sobe no ranking nacional e entra no Top 12 em Segurança Pública no Brasil; confira

No levantamento anterior, o estado aparecia em 13º

O Acre avançou uma posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e agora ocupa o 12º lugar entre as unidades da federação com melhores resultados em Segurança Pública. No levantamento anterior, o estado aparecia em 13º.

Estado subiu uma posição no ranking/Foto: ContilNet

A segurança pública é considerada um dos pilares mais importantes da administração estatal, pois envolve a preservação da ordem, a proteção de direitos individuais e a capacidade de garantir estabilidade social. Esses elementos são apontados como fundamentais para o desenvolvimento de qualquer região e servem como termômetro da eficiência das instituições.

Dados foram revelados pela CLP/Reprodução

Segundo o CLP, fatores como respeito aos direitos individuais, aplicação da lei e existência de instrumentos eficazes de mediação de conflitos são determinantes para a competitividade entre os estados e para o bem-estar da população. No ranking, o eixo de Segurança Pública tem peso de 12,6% na composição da nota geral de cada unidade da federação.

