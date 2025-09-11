11/09/2025
Acre sobe no ranking nacional de Capital Humano em 2025 e ocupa a 15ª posição, diz estudo

Os números que embasam o ranking são fornecidos pelo IBGE

O Acre avançou uma posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado saiu da 16ª para a 15ª colocação no pilar Capital Humano, indicador que mede a capacidade de qualificação da força de trabalho e sua influência na produtividade.

O estado acreano subiu uma posição no ranking/ Foto: ContilNet

Esse pilar, embora represente 8,3% da metodologia total, é considerado complementar à Educação(11,3%), que avalia a formação das futuras gerações de profissionais. Juntos, ajudam a dimensionar não apenas a preparação, mas também a inserção dos trabalhadores no mercado.

Entre os fatores analisados estão:

  • anos médios de estudo da população;
  • proporção de empregados com ensino superior;
  • custos da mão de obra;
  • produtividade individual;
  • formalidade nas relações de trabalho;
  • taxa de inserção de jovens;
  • desemprego de longa duração;
  • subocupação por falta de horas trabalhadas.

Os números que embasam o ranking são fornecidos pelo IBGE e pela consultoria Tendências.

Apesar da melhora, o levantamento destaca que o país ainda enfrenta grandes obstáculos, como a baixa escolaridade média em comparação com os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

