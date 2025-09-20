Acre Tecnogame: Rio Branco recebe maior evento gamer e geek do Brasil

O universo gamer, geek e tecnológico tem encontro marcado em Rio Branco. Nos dias 29 e 30 de novembro, o Centro Universitário Uninorte será palco do Tecnogame Agon by AOC, evento que promete reunir milhares de pessoas em uma experiência imersiva repleta de novidades, competições, palestras e atrações culturais.

Depois de passar por outros estados com enorme sucesso, o Tecnogame chega ao Acre com a proposta de conectar gerações, inspirar talentos e criar oportunidades em diferentes áreas da tecnologia e do entretenimento digital.

A capital acreana será, portanto, o ponto de encontro entre inovação, cultura pop e diversão para todas as idades.

A programação foi pensada para surpreender o público e conta com mais de 20 atrações confirmadas, incluindo nomes conhecidos nacionalmente.

Entre eles estão o criador de conteúdo Tettrem, o divulgador científico Sérgio Sacani, a Batalha da Aldeia com mais de 10 MCs, a dubladora de personagens de animes, jogos e séries de animaçã, Fehdubs e o também renomado dublador, diretor de dublagem, locutor, tradutor, desenhista, youtuber, Guilherme Briggs.

E o melhor, a entrada será totalmente gratuita. Além das apresentações e bate-papos, o evento oferecerá campeonatos de E-sports em mais de 20 modalidades, disputas de cosplay, batalhas de K-pop, áreas de ativações de marcas e espaços interativos para que o público vivencie de perto o mundo gamer e geek.

O formato inovador garante que o Tecnogame seja um espaço democrático, em que fãs e profissionais possam compartilhar experiências e se conectar.

Para o pró-reitor da Uninorte, a parceria é motivo de orgulho. Ele ressaltou que a instituição se sente honrada em receber um evento dessa magnitude.

“Ficamos felizes e convidamos toda a população do Acre a participar da iniciativa. Vamos juntos, já deu certo”, afirmou.

Já o CEO & Founder do Tecnogame, Antony Andrade, reforçou o convite ao público na capital do Acre destacando o potencial da programação.

“Muito game, tecnologia, inovação, concurso de cosplay e K-pop, mais de 20 modalidades de E-sports e você não pode ficar de fora. Não perca!”, declarou.

Com um formato que une diversão e conhecimento, o evento é mais do que uma celebração da cultura gamer, é também um espaço para despertar vocações, valorizar a criatividade e fomentar o mercado da tecnologia no Acre.

O Tecnogame Agon by AOC promete transformar Rio Branco em um verdadeiro centro de cultura pop, digital e tecnológica por dois dias inesquecíveis.

A expectativa é de que o evento se consolide como um marco no calendário cultural e tecnológico da região.