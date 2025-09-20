Acre tem mais uma representante em A Fazenda; miss ficou famosa por ‘dieta do sexo’

O Acre volta a ter uma representante em um dos realities de maior audiência da televisão brasileira. A influenciadora digital Carol Lekker foi anunciada na estreia de A Fazenda 17, que começou na última segunda-feira (15), e já está confinada na sede do programa da Record TV.

Natural do Acre, Carol ganhou projeção nacional ao vencer o concurso Miss Bumbum Brasil 2022, quando tinha 24 anos. Na época, chamou atenção ao declarar que seguiu uma “dieta do sexo” como preparação para o desfile. Desde então, ampliou sua visibilidade nas redes sociais, conquistando milhares de seguidores com seus conteúdos.

SAIBA MAIS: Miss Bumbum do Acre vence concurso nacional com “dieta do sexo”; VEJA FOTOS

A influenciadora também tem experiência em realities: em 2023, integrou o elenco de A Grande Conquista, programa da mesma emissora, onde ficou conhecida por sua postura firme e por não recuar em discussões, o que lhe garantiu o favoritismo de parte do público.

Agora, na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, Carol já mostrou no primeiro dia de convivência que deve ser uma das figuras mais polêmicas da temporada.

Segunda acreana no reality

Antes de Carol, a primeira acreana a participar do reality rural foi Rayssa Barbosa, que ganhou destaque nacional em edições anteriores. Com a entrada de Carol Lekker, o Acre volta a marcar presença em A Fazenda.