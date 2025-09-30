30/09/2025
Acre terá chegada de duas ondas polares com chuvas fortes em outubro, prevê Friale

Esses fenômenos devem provocar chuvas fortes em praticamente todo o estado

O mês de outubro de 2025 começa sem indícios de extremos climáticos no Acre, segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale. A análise feita a partir de registros atmosféricos das últimas seis décadas indica que o período deve se manter dentro da normalidade histórica.

Nos primeiros dez dias do mês, no entanto, estão previstas duas incursões de ar polar/Foto: ContilNet

“Não visualizamos eventos muito acima ou muito abaixo da média neste mês de outubro”, destacou Friale em seu site O Tempo Aqui. Ele explica que tanto a chuva quanto as temperaturas podem variar ligeiramente para mais ou para menos, mas sem ultrapassar os padrões observados para o período.

Nos primeiros dez dias do mês, no entanto, estão previstas duas incursões de ar polar. Esses fenômenos devem provocar chuvas fortes em praticamente todo o estado. “As precipitações intensas devem atingir a maior parte do Acre, inclusive a capital, Rio Branco”, afirmou o pesquisador.

Embora outubro não deva registrar fenômenos inéditos, Friale ressalta que novos recordes locais ainda podem ocorrer. “Nada além do que já foi registrado nas últimas seis décadas, porém, poderão ocorrer novos recordes deste ano”, explicou.

