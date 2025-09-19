Acre terá fim de semana com chuvas e ventos que podem ultrapassar 50 km/h; veja previsão

O último fim de semana do inverno promete ser marcado por ventos intensos em todas as regiões do Acre. De acordo com o pesquisador Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h devem soprar principalmente em Rio Branco, Brasileia e em municípios do leste e do sul do estado.

Apesar de não serem considerados ventos tempestuosos, eles podem levantar poeira, espalhar papéis, derrubar folhas, galhos e até provocar pequenos danos em construções. Esse fenômeno será resultado da formação de uma baixa pressão atmosférica na Argentina, que direciona a corrente de ventos para a região acreana.

Ventos, calor e possibilidade de chuvas

A previsão indica que a intensidade do vento será sentida desde sábado (20) e deve se estender pelo domingo (21) até a segunda-feira (22), quando oficialmente termina o inverno e tem início a primavera no hemisfério sul.

O clima, entretanto, não será apenas ventilado. O calor permanece presente, com temperaturas máximas variando entre 34 ºC e 37 ºC e mínimas entre 21 ºC e 24 ºC em praticamente todos os municípios.

As chuvas podem ocorrer, mas de forma rápida e isolada, com baixa probabilidade de temporais. Mesmo assim, não estão descartados eventos atmosféricos pontuais em algumas áreas do estado.

Chegada da primavera

Na segunda-feira (22), além da virada de estação, Friale deve divulgar um novo boletim especial sobre as tendências climáticas para a primavera de 2025 no Acre e na região amazônica.