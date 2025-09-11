Acre terá tempo instável com ocorrência de chuvas e trovoadas nesta quinta; veja previsão

O Acre deve enfrentar um dia de tempo instável nesta quinta-feira (11), segundo dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). O órgão prevê céu variando entre parcialmente nublado e encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

As temperaturas apresentam pouca variação entre as regiões do estado. Confira os destaques:

Rio Branco, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro e Senador Guiomard: mínima de 22°C e máxima de 34°C;

Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri: oscilação de 21°C a 35°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves: variação entre 22°C e 34°C;

Feijó, Jordão e Tarauacá: temperaturas entre 22°C e 34°C;

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínima de 22°C e máxima de 34°C.

De acordo com o Censipam, as condições atmosféricas indicam atenção redobrada, já que a combinação de calor e umidade favorece a formação de temporais isolados.