11/09/2025
Universo POP
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores

Acre terá tempo instável com ocorrência de chuvas e trovoadas nesta quinta; veja previsão

As temperaturas apresentam pouca variação entre as regiões do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre deve enfrentar um dia de tempo instável nesta quinta-feira (11), segundo dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). O órgão prevê céu variando entre parcialmente nublado e encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

As chuvas poderão ocorrer pela parte da tarde e da noite/ Foto: ContilNet

As temperaturas apresentam pouca variação entre as regiões do estado. Confira os destaques:

  • Rio Branco, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro e Senador Guiomard: mínima de 22°C e máxima de 34°C;

  • Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri: oscilação de 21°C a 35°C;

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves: variação entre 22°C e 34°C;

  • Feijó, Jordão e Tarauacá: temperaturas entre 22°C e 34°C;

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínima de 22°C e máxima de 34°C.

De acordo com o Censipam, as condições atmosféricas indicam atenção redobrada, já que a combinação de calor e umidade favorece a formação de temporais isolados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost