Acreana Duda Modesto lança novo single e consolida carreira no cenário musical

A cantora e compositora acreana Duda Modesto realiza apresentação no próximo dia (5), na Casa do Rio, em Rio Branco. O show contará com as participações especiais de Camile Castro, Eliane Voz, Abigail Sunamita e Isabel Cordeiro, para apresentação focada em seu ultimo lançamento.

Com trajetória marcada pela autenticidade e pela experimentação sonora, Duda iniciou a carreira em 2015 nos palcos da capital acreana e, a partir de 2022, passou a lançar composições autorais. Desde então, vem construindo destaque na cena musical da Região Norte, acumulando mais de 85 mil streams nas plataformas YouTube e Spotify.

Seu primeiro single, Pressa Safada, projetou a artista nacionalmente ao ter o videoclipe selecionado para o 12º Festival Curta Brasília, em 2024, sendo o único representante da Região Norte. O repertório inclui ainda o EP Duda Modesto, com participação de Diogo Soares, da banda Los Porongas, além de músicas como Língua e VAPOR.

Em 2024, Duda lançou o EP Eu também sou do Acre, em homenagem a artistas conterrâneos, indicado ao Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 na categoria melhor lançamento de MPB. Seu trabalho mais recente é o single Esparramar, apresentado durante turnê em Porto Alegre, que traz referências de Daft Punk, Dua Lipa e Marina Sena.

A apresentação na Casa do Rio marca mais um momento da artista no fortalecimento da cena musical acreana, com um show que reúne identidade autoral, diversidade de estilos e colaborações com outras vozes femininas.