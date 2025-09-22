Acreana e marido são incluídos no Cadastro Nacional de Procurados após morte de idoso em Rondônia

Natural do Acre, Emanuely Reis do Nascimento, de 41 anos, é procurada pela polícia de Rondônia. Ela é acusada de participar, junto ao companheiro Wanderley Racky Martins, 32, do assassinato e da ocultação do corpo de um vizinho em Porto Velho. O caso aconteceu há cerca de um mês e meio e chocou moradores da zona rural da capital rondoniense.

As investigações da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) revelam que Emanuely e Wanderley conviviam de forma amistosa com a vítima, o idoso Osmar Silva de Souza, de 63 anos. No entanto, uma confraternização no dia 3 de agosto terminou em tragédia.

De acordo com a polícia, durante um churrasco regado a álcool, Wanderley discutiu com o vizinho e efetuou um disparo fatal contra ele. Com ajuda da acreana, o corpo teria sido arrastado para uma área de mata, coberto com galhos e incendiado. O casal, ainda segundo a investigação, retornou ao local duas vezes para reacender o fogo e tentar eliminar os vestígios.

A ausência do idoso levantou suspeitas na comunidade, que acionou a polícia. Pouco depois, restos mortais carbonizados foram encontrados no matagal, confirmando o crime. Wanderley chegou a ser preso, mas conseguiu fugir do sistema prisional. Já Emanuely desapareceu assim que o companheiro foi detido.

As imagens do casal foram incluídas no Cadastro Nacional de Procurados da Justiça, e a Polícia Civil de Rondônia pede apoio da população para localizá-los. Ambos estão com prisão preventiva decretada.