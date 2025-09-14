Acreano foragido após ataque que deixou mulher e criança feridas é preso em Porto Velho

Um homem natural do Acre, identificado como Daniel, foi preso na madrugada deste domingo (14) por policiais militares de Rondônia, após um ataque ocorrido na noite de sábado, 13, no bairro Cai N’água, em Porto Velho. Ele estava acompanhado de dois comparsas, Bruno C.A., de 30 anos, e Leonardo A.B., de 22, e é apontado como um dos responsáveis pelo crime que deixou uma mulher de 19 anos e uma criança de dois anos baleadas.

A ação, segundo as autoridades, está relacionada à disputa por território entre facções criminosas rivais. Durante o ataque, Luciano Lopes Machado, de 48 anos, foi morto com vários disparos. A mulher e a criança foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao Hospital João Paulo II, com a criança atingida nas pernas.

Daniel estava foragido desde janeiro de 2024, quando supostamente participou de uma série de ataques em Porto Velho que resultaram na morte de civis, incêndio de ônibus e na execução de uma policial militar. Desde então, tinha dois mandados de prisão emitidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Rio Branco (AC).

O grupo circulava em um veículo Celta preto durante a ação. Após os disparos, o carro, que havia sido roubado, foi abandonado em outro bairro, e os suspeitos tentaram fugir utilizando um carro de aplicativo. Eles foram interceptados pela polícia no Condomínio Orgulho do Madeira, onde Daniel residia, e autuados por homicídio, tentativa de homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma e participação em organização criminosa. As informações são do site Rondônia Ao VIVO