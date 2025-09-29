Acreano morre afogado em Fortaleza do Abunã após viagem de lazer com amigos

O autônomo acreano Josué Farias da Silva, de 48 anos, morador de Rio Branco (AC), morreu afogado na tarde de domingo (28) no balneário de Fortaleza do Abunã, distrito de Porto Velho (RO). O local, distante cerca de 280 km da capital Rio Branco, é bastante procurado por banhistas da região Norte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Josué havia viajado no dia 23, acompanhado de dois amigos, para momentos de lazer no balneário. Durante a tarde de domingo, ele entrou na água e acabou desaparecendo. No mesmo dia, outro afogamento foi registrado na região de Fortaleza do Abunã. Um homem de nacionalidade boliviana se afogou após a embarcação em que estava virar em uma cachoeira. Seu corpo foi localizado ainda pela manhã de domingo e encaminhado para Guajará-Mirim (RO).

Equipes de salvamento foram acionadas e iniciaram as buscas ainda no período da tarde. O corpo de Josué foi localizado no fim do dia e levado para o necrotério de Porto Velho, onde passou por exames legais antes de ser liberado à família.

O caso gerou comoção entre amigos e parentes, já que Josué era bastante conhecido em Rio Branco. A ocorrência também chama atenção para os riscos de afogamento em áreas de correnteza e águas profundas.