28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Acreano morre em grave acidente no interior de Santa Catarina; veja detalhes

Com a violência do impacto, Vinicius foi lançado ao chão e sofreu um grave traumatismo craniano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, perdeu a vida na tarde deste domingo (28) após um acidente no contorno viário da Guarda do Cubatão, em Palhoça, região da Grande Florianópolis.

Vítima tinha apenas 27 anos de idade/Foto: Reprodução

Segundo as primeiras informações, ele conduzia uma motocicleta Honda Titan 160 vermelha quando acabou atingido por um Hyundai Tucson preto que teria invadido a pista contrária. A batida foi frontal.

Com a violência do impacto, Vinicius foi lançado ao chão e sofreu um grave traumatismo craniano. Equipes do Samu, inclusive com apoio de helicóptero, foram mobilizadas para o resgate. Os socorristas tentaram reanimá-lo por cerca de meia hora, mas o jovem não resistiu.

Caso aconteceu no interior de Santa Catarina/Foto: Reprodução

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. A Polícia Civil de Palhoça vai investigar as circunstâncias da colisão. A identidade do motorista do carro envolvido ainda não foi revelada.

Com informações do Ecos da Notícia

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost