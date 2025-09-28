Acreano morre em grave acidente no interior de Santa Catarina; veja detalhes

O acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, perdeu a vida na tarde deste domingo (28) após um acidente no contorno viário da Guarda do Cubatão, em Palhoça, região da Grande Florianópolis.

Segundo as primeiras informações, ele conduzia uma motocicleta Honda Titan 160 vermelha quando acabou atingido por um Hyundai Tucson preto que teria invadido a pista contrária. A batida foi frontal.

Com a violência do impacto, Vinicius foi lançado ao chão e sofreu um grave traumatismo craniano. Equipes do Samu, inclusive com apoio de helicóptero, foram mobilizadas para o resgate. Os socorristas tentaram reanimá-lo por cerca de meia hora, mas o jovem não resistiu.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. A Polícia Civil de Palhoça vai investigar as circunstâncias da colisão. A identidade do motorista do carro envolvido ainda não foi revelada.

Com informações do Ecos da Notícia