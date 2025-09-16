Acusações entre vereadores na Câmara termina em bate-boca: ‘Vai provar na Justiça’

A fala do vereador Neném Almeida (MDB) durante pequeno expediente, causou repercussão durante sessão da Câmara de Rio Branco, nesta terça-feira (16). O parlamentar direcionou acusações ao presidente da casa, que rebateu, chamando-o de mentiroso e afirmando buscar a Justiça para “acertar as pontas”.

Neném Almeida chamou Joabe Lira de autoritário e comparou a suposta atitute do presidente com sua atuação como ex-secretário.

“Aqui não é a senzala e o senhor não é o capitão do mato, como fazia na sua secretaria, onde o senhor mandou bater nos garis. Aqui não, aqui o senhor não me cala”, disse o parlamentar, que em seguida foi chamado de mentiroso pelo presidente.

Joabe Lira, por sua vez, também usou o plenário, desta vez, para responder as acusações feitas pelo colega parlamentar, entre elas, de que estaria protegendo assediador.

“Quero responder o vereador Neném Almeida que tem constantemente usado essa tribuna para falar inverdades, para mentir. Você vai provar na Justiça quem é o assediador que eu estou protegendo nesta casa”, declarou.

Os parlamentares trocaram farpas em meio a diversas acusações feitas durante falas na Casa Legislativa, causando clima de tensão na sessão.

VEJA: