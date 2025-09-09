Acusado de comandar Execução, “Exu Caveira” pode ir a júri popular em Rio Branco

O juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) e tornou réu Tálisson de Souza Gama, conhecido como “Exu Caveira”, apontado como um dos criminosos mais temidos do estado. Ele vai responder pela morte de Edelson Ferreira Ribeiro, de 42 anos, ocorrida em março de 2023 no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco, em crime motivado por disputa entre facções.

A decisão, assinada pelo magistrado Fábio Costa, estabelece prazo de 30 dias para a realização da audiência de instrução e julgamento, que definirá se o acusado será levado a júri popular.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na noite de 29 de março de 2023, Tálisson e outros três comparsas circulavam em um veículo pelo Segundo Distrito em busca de rivais. Ao chegarem à Rua Wanderley Pessoa da Silva, encontraram Edelson sentado em frente à própria residência. Um dos homens desceu armado com pistola e atirou várias vezes contra a vítima, que foi atingida por quatro disparos e morreu no local.

As apurações apontaram que “Exu Caveira” estava no automóvel e teria planejado e comandado a execução. Atualmente, ele já cumpre pena de 59 anos de prisão por homicídios e deve responder também por outros processos relacionados a crimes de facção.