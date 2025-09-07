Acusado de matar PM da Rota recorre de condenação a 24 anos de prisão

Kaique Coutinho do Nascimento, sentenciado a 24 anos de prisão pela morte do policial militar (PM) da Rota Samuel Wesley Cosmo, recorreu da condenação. Ele pede que o caso seja analisado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O recurso foi assinado logo após o fim do julgamento no Tribunal do Júri, que o sentenciou em 27 de agosto.
A morte do soldado Samuel Cosmo, em 3 de fevereiro de 2024, deu início à 3ª fase da Operação Verão na Baixada Santista, com várias denúncias de execuções sumárias e tortura por parte de PMs. O objetivo, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), seria capturar o autor do crime. Kaique Coutinho, conhecido como Chip, foi encontrado dias depois em Uberlândia, interior de Minas Gerais.
A prisão, no entanto, não interrompeu a onda de violência. Em um intervalo de dois meses, a polícia matou 56 pessoas na região. Entre elas, um homem cego, um deficiente físico e uma mãe de seis filhos, que teria sido atingida por engano.
No Tribunal do Júri, foram ouvidos, além de Chip, três testemunhas de acusação: os policiais militares Ederson Luiz da Costa e Ricardo Silva Mombelli, que estavam em patrulhamento com o soldado Samuel Cosmo no momento do ocorrido, e o delegado Thiago Bonametti, titular da investigação.
A peça chave para a identificação do suspeito foi a câmera corporal usada pelo soldado Samuel Cosmo no momento do homicídio. O aparelho captou o policial caminhando por vielas da comunidade do Mangue Seco, em Santos, quando Chip aparece armado e efetua um disparo contra ele.
Baixada Sangrenta
Apesar dos indícios de execuções cometidas pela Polícia Militar durante a Operação Verão, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) manteve o arquivamento dos inquéritos que investigavam a atuação dos PMs envolvidos.
Durante as investigações, foram realizadas oitivas de 92 pessoas, além de 330 filmagens analisadas e 167 interrogatórios, de acordo com a promotoria. No total, foram oferecidas sete denúncias contra 13 policiais militares. O arquivamento foi ratificado pela Justiça.