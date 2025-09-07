07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Acusado de matar PM da Rota recorre de condenação a 24 anos de prisão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
acusado-de-matar-pm-da-rota-recorre-de-condenacao-a-24-anos-de-prisao

Kaique Coutinho do Nascimento, sentenciado a 24 anos de prisão pela morte do policial militar (PM) da Rota Samuel Wesley Cosmo, recorreu da condenação. Ele pede que o caso seja analisado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O recurso foi assinado logo após o fim do julgamento no Tribunal do Júri, que o sentenciou em 27 de agosto.

A morte do soldado Samuel Cosmo, em 3 de fevereiro de 2024, deu início à 3ª fase da Operação Verão na Baixada Santista, com várias denúncias de execuções sumárias e tortura por parte de PMs. O objetivo, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), seria capturar o autor do crime. Kaique Coutinho, conhecido como Chip, foi encontrado dias depois em Uberlândia, interior de Minas Gerais.

A prisão, no entanto, não interrompeu a onda de violência. Em um intervalo de dois meses, a polícia matou 56 pessoas na região. Entre elas, um homem cego, um deficiente físico e uma mãe de seis filhos, que teria sido atingida por engano.

14 imagensSoldado Samuel Wesley Cosmo, no batalhão da Rota na capital paulistaKennedy Cosmo e Samuel Wesley CosmoPolicial militar de São Paulo Samuel Wesley Cosmo, soldado lotado nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota)Família pede doações a viúva e filhas de soldado da Rota mortoFechar modal.1 de 14

Kaique da Silva Coutinho, conhecido como “Chip”, é apontado como autor dos disparos que mataram o soldado Cosmo, da Rota

Divulgação/SSP2 de 14

Soldado Samuel Wesley Cosmo, no batalhão da Rota na capital paulista

Reprodução/Redes Sociais3 de 14

Kennedy Cosmo e Samuel Wesley Cosmo

Reprodução4 de 14

Policial militar de São Paulo Samuel Wesley Cosmo, soldado lotado nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota)

Reprodução5 de 14

Família pede doações a viúva e filhas de soldado da Rota morto

Reprodução/Redes Sociais6 de 14

Reprodução/PMSP7 de 14

Reprodução/PMSP8 de 14

Reprodução/PMSP9 de 14

Reprodução/PMSP10 de 14

11 de 14

Reprodução/PMSP12 de 14

Reprodução/PMSP13 de 14

Reprodução/PMSP14 de 14

Reprodução/PMSP

No Tribunal do Júri, foram ouvidos, além de Chip, três testemunhas de acusação: os policiais militares Ederson Luiz da Costa e Ricardo Silva Mombelli, que estavam em patrulhamento com o soldado Samuel Cosmo no momento do ocorrido, e o delegado Thiago Bonametti, titular da investigação.

A peça chave para a identificação do suspeito foi a câmera corporal usada pelo soldado Samuel Cosmo no momento do homicídio. O aparelho captou o policial caminhando por vielas da comunidade do Mangue Seco, em Santos, quando Chip aparece armado e efetua um disparo contra ele.

Assista:

Leia também

Baixada Sangrenta

Apesar dos indícios de execuções cometidas pela Polícia Militar durante a Operação Verão, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) manteve o arquivamento dos inquéritos que investigavam a atuação dos PMs envolvidos.

Durante as investigações, foram realizadas oitivas de 92 pessoas, além de 330 filmagens analisadas e 167 interrogatórios, de acordo com a promotoria. No total, foram oferecidas sete denúncias contra 13 policiais militares. O arquivamento foi ratificado pela Justiça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.