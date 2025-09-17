Adailton Cruz e sindicatos da saúde são recebidos por Mailza Assis e reforçam pedido de apoio ao PCCR

Na manhã desta terça-feira (16), o deputado estadual Adailton Cruz esteve reunido, juntamente com os sindicatos da saúde do Acre, com a vice-governadora Mailza Assis. O encontro teve como objetivo reforçar o diálogo em torno do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da saúde, que há mais de 25 anos permanece sem avanços, deixando a categoria com salários defasados e em condições de trabalho que precisam de melhorias urgentes.

Desde o início do seu mandato, o deputado Adailton Cruz tem colocado a valorização dos servidores da saúde como uma de suas principais bandeiras. A defesa do PCCR é um compromisso contínuo que busca não apenas corrigir uma defasagem histórica, mas também assegurar que os trabalhadores tenham o devido reconhecimento pelo papel essencial que desempenham no atendimento à população acreana.

Além do PCCR, os sindicatos apresentaram demandas essenciais para melhorar as condições de trabalho da categoria, como a realização de novos concursos públicos e investimentos em infraestrutura nas unidades de saúde. Também reforçaram a necessidade de medidas efetivas de proteção aos profissionais diante de assédios e perseguições administrativas, muitas vezes motivadas por interesses políticos, além de situações de violência praticadas por usuários que colocam em risco a segurança e a integridade dos servidores.



A vice-governadora Mailza Assis se mostrou sensível às reivindicações apresentadas e destacou que a saúde é uma área estratégica e fundamental para salvar vidas. Mailza reafirmou seu compromisso em dialogar lado a lado com os servidores e anunciou que levará as pautas diretamente ao governador Gladson Cameli em uma nova agenda, em busca de soluções concretas para a categoria.

Para Adailton Cruz, o encontro representa um avanço no fortalecimento do diálogo entre Parlamento, sindicatos e Executivo. “A valorização dos servidores da saúde é uma causa justa e urgente. Seguiremos firmes nessa luta, porque cuidar de quem cuida é garantir um atendimento mais humano e eficiente para toda a população acreana”, destacou o parlamentar.