Adailton Cruz ouve servidores e pacientes e reforça ação parlamentar no HUERB

O deputado Adailton Cruz esteve, nesta sexta-feira (19), no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), em mais uma agenda voltada para acompanhar de perto a realidade da saúde pública no Acre. O parlamentar destacou a importância de ouvir os servidores que atuam na linha de frente, compreender as demandas do dia a dia e fortalecer as políticas voltadas para a melhoria do atendimento à população.

Deputado Adailton Cruz conversa com servidores do HUERB sobre os desafios da saúde pública/Foto: Ascom

Durante a visita, Adailton Cruz conversou com profissionais que, mesmo diante dos desafios, mantêm o funcionamento de um dos principais hospitais do estado. Além disso, o deputado ouviu pacientes, buscando entender suas experiências e necessidades, reforçando a importância de uma atenção integral e humanizada no atendimento.

“Estar presente nos espaços da saúde, ouvindo quem vive essa realidade diariamente, é o caminho para encontrarmos avanços concretos. Nosso mandato tem o compromisso de valorizar os servidores, ouvir os pacientes e lutar por uma rede de saúde mais justa e acessível para todos os acreanos”, afirmou.

Profissionais relatam demandas e conquistas do hospital durante a visita/Foto: Ascom

Além de dialogar com trabalhadores e pacientes, o parlamentar aproveitou a oportunidade para compartilhar conquistas já alcançadas pelo seu mandato na área da saúde, ressaltando que a luta por melhorias continua sendo prioridade.

Adailton Cruz destaca compromisso em fortalecer políticas para uma saúde mais justa no Acre/Foto: Ascom

A presença de Adailton Cruz no HUERB reafirma sua atuação como voz ativa dos servidores e da população, buscando construir um sistema de saúde mais forte, eficiente e atento às necessidades de todos no Acre.

Parlamentar acompanha de perto a rotina no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco/Foto: Ascom

