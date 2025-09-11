11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

Adesivaço em Rio Branco oferece ingressos gratuitos para o show do DJ Alok

Evento acontece neste sábado, das 16h às 20h, na Avenida Ceará

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Rio Branco se prepara para um sábado de muita música e interação com o público. Às 16h, na Avenida Ceará, em frente à papelaria Globo, acontece o adesivaço oficial do show do DJ Alok, que promete movimentar a cidade e aquecer a contagem regressiva para o grande evento.

A participação é simples e gratuita, os interessados devem levar o carro ao local da ação, colar os adesivos distribuídos pelos organizadores e, como recompensa, ganharão dois ingressos para o show, marcado para o dia 3 de outubro na capital acreana.

De acordo com a produção, a ação tem como objetivo engajar a população e transformar a cidade em um ambiente de celebração antecipada, reunindo fãs e curiosos em torno de uma iniciativa lúdica e interativa, além de ser uma oportunidade para criar um momento de confraternização e aquecer o público para o show. A ideia é que todos participem ativamente, celebrando a música eletrônica e a chegada de Alok ao Acre.

O evento é aberto ao público e ocorrerá exclusivamente neste sábado, até às 20h. Para participar, basta comparecer com o seu veículo ao endereço indicado e seguir as orientações dos organizadores. Um verdadeiro esquenta para o show mais esperado do ano em Rio Branco.

Adesivaço em Rio Branco oferece ingressos gratuitos para o show do DJ Alok. Foto: Reprodução

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost