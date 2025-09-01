Adeus crocodilo? Lacoste muda tradicional logo por cabra

A grife francesa Lacoste substituiu seu tradicional crocodilo verde por um logo de cabra. A alteração faz uma homenagem ao tenista Novak Djokovic, considerado “GOAT”, ou seja, o melhor de todos os tempos. A palavra também é usada para denominar cabra – em inglês – o que justifica a escolha do animal nesta celebração.

Considerado o maior jogador de tênis de todos os tempos, o atleta mantém recordes inigualáveis: 24 títulos Grand Slam – o maior número já atingido por um jogador masculino, o maior número de semanas ranqueado como nº1, assim como o maior número de partidas de Grand Slams ganhas. Ele também mantém o recorde de vitórias do Masters 1000 e é o único jogador que venceu cada um destes prestigiados torneios no mínimo 2 vezes.

Por dentro da coleção GOAT

A iniciativa foi apresentada nas vésperas do início do US Open, torneio realizado em Nova York, nos Estados Unidos, onde o atleta sérvio busca seu 25º título de gram slam. Ao todo, a coleção exclusiva e com edição limitada, é composta por cinco peças icônicas, entre camisa polo, camiseta, tracksuit, jaqueta e boné – disponível em países selecionados ao redor do mundo.

“Novak Djokovic faz parte da família Lacoste há mais de 8 anos. Juntos, nós compartilhamos um período excepcional, onde ele ganhou 12 Grand Slams – metade dos grand slams conquistados em sua carreira. Além de um jogador extraordinário, sua tenacidade, mentalidade e valores contribuíram para elevar e amplificar a marca”, disse Thierry Guibert, CEO da Lacoste à imprensa.

“Transformar nosso crocodilo em uma cabra (GOAT) para prestar homenagem à ele, era uma escolha óbvia. Essa iniciativa reflete em nossa habilidade de reinventar códigos enquanto nos mantemos a marca fiel à herança do René Lacoste” disse Thierry Guibert, CEO da Lacoste.