Adolescente de 15 anos morre ao despencar 13 metros de toboágua em SP

Polícia requisitou ao Instituto Médico Legal (IML) a guia da autópsia do jovem; imagens de câmeras de segurança do parque também foram enviadas à polícia

Um adolescente de 15 anos morreu nesta segunda-feira (15) após cair da parte superior da torre de acesso de um toboágua no parque Thermas dos Laranjais, em Olímpia, São Paulo.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, que investiga as circunstâncias da morte, a queda aconteceu de uma altura de aproximadamente 13 metros, por volta das 12h.

Adolescente morre em parque aquático/Foto: Reprodução Redes sociais

A polícia requisitou ao Instituto Médico Legal (IML) a guia da autópsia do jovem. Imagens de câmeras de segurança do parque também foram enviadas à polícia, que tenta determinar como o acidente ocorreu.

De acordo com informações, após o acidente, a vítima recebeu socorro imediato e foi encaminhado à Santa Casa de Olímpia, onde não resistiu e faleceu.

Conforme informado, o adolescente visitava o parque aquático junto com familiares e o parque estava em funcionamento quando ocorreu o incidente.

Em nota, o parque lamentou profundamente o ocorrido e informou que presta assistência aos familiares. A direção informou que, neste momento de dor, a prioridade é oferecer assistência necessária à família da vítima.

O parque esclareceu que se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades e para apurar as circunstâncias do ocorrido.

