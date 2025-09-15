Adolescente de 15 anos morre em tradicional parque aquático de Olímpia

Um jovem de 15 anos morreu após um acidente no parque aquático Thermas dos Laranjais, um dos mais populares do mundo, localizado em Olímpia, no interior de São Paulo. O caso ocorreu nesta segunda-feira (15/9).
Segundo informações preliminares, o adolescente caiu após subir no guarda-corpo da estrutura que dá acesso a uma das atrações. Com mais de 30 metros de altura, o brinquedo é um dos mais altos do parque.
O Thermas dos Laranjais informou que equipes prestaram imediatamente os primeiros socorros, seguindo todos os protocolos de emergência.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se manifestou até a publicação desta reportagem.
O que disse o parque aquático
- Em nota, o parque aquático afirmou que lamenta o incidente e que, neste momento de dor, a prioridade é oferecer toda a assistência necessária à família do adolescente.
- “A direção do parque se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das circunstâncias do ocorrido”, diz o comunicado.
- “Reforçamos nosso compromisso incondicional com a segurança de nossos visitantes, que sempre foi e continuará sendo o maior valor do Thermas dos Laranjais”, finaliza.