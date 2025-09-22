Adolescente morre após colidir bicicleta contra motocicleta ao desviar de cachorro em ramal da capital

O adolescente Luiz Fernando Santana da Silva, de 15 anos, morreu na noite deste domingo (21) após se envolver em um acidente de trânsito no Ramal Palheiral, conhecido como Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Luiz trafegava de bicicleta no sentido centro-bairro quando um cachorro atravessou a via de forma repentina. Ao tentar desviar do animal, o jovem colidiu frontalmente com uma motocicleta Yamaha YBR 125 Factor, de cor laranja, que seguia no sentido contrário.
Com o impacto, Luiz Fernando foi arremessado ao solo, bateu a cabeça, sofreu possível fratura cervical, desmaiou e entrou em parada cardiorrespiratória. O casal que estava na motocicleta chegou a prestar os primeiros socorros, mas deixou o local em seguida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma unidade de suporte avançado. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, mas o adolescente não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.
A área foi isolada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar para os trabalhos de perícia. Depois, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).
A ocorrência foi registrada em Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), e a bicicleta foi entregue à família da vítima.