Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado







Um helicóptero do Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta segunda-feira (15), na praia de São Conrado, zona sul do Rio, o corpo de um jovem, trazido pela correnteza. A identificação foi confirmada pela família do adolescente Paulo Ricardo de Souza Silva, 15 anos, que se afogou na quarta-feira passada (10) à noite no costão da Praia do Leme, também na zona sul.

O corpo foi reconhecido por um tio do jovem, que identificou duas pintas que Paulo Ricardo tinha na perna direita. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto e será identificado oficialmente nesta terça-feira (16) pela família.

Paulo Ricardo se afogou junto com a namorada Niquely Pereira Santana, 14 anos, também arrastada pela forte correnteza. O corpo de Niquely foi encontrado no dia seguinte (11) na Praia de Piratininga, do outro lado da Baía de Guanabara. De acordo com os bombeiros, o corpo foi levado para tão longe, devido às fortes ondas e correntes.

O casal estava junto com o pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos. Ele começou a se afogar quando tentava buscar uma bola que caiu no mar, ao participar de uma partida de futebol com a família na areia da praia. Ricardo e mais dois adultos foram salvos por banhistas, mas o casal de jovens foi arrastado pelas fortes ondas e desapareceu. Eles entraram na água para tentar salvar as outras pessoas da família, mas acabaram desaparecendo no mar, que estava com ondas de mais de dois metros de altura, muita correnteza e valas.